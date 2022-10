La via di Monza dove uscire con l'auto è un incubo

Dai 5 agli 8 minuti di attesa per riuscire ad immettersi sulla carreggiata o rientrare in casa. Questi, in media, i tempi devono attendere ogni giorno (nelle ore di punta) i residenti di via Montelungo a Monza.

Il problema è stato sollevato durante il consiglio comunale di lunedì 10 ottobre dalla consigliera Ilaria Maria Guffanti (Pilotto Sindaco Monza Attiva e Solidale) che ha presentato una interrogazione in merito alle lamentele dei residenti. "Dopo la modifica della temporarizzazione semaforica che immette sul viale Lombardia il traffico, soprattutto nelle ore di punta, è paralizzato - ha spiegato la consigliera -. Il problema riguarda la via Montelungo e le vie adiacenti. I residenti segnalano che per immettersi sulla strada devono attendere dai 5 agli 8 minuti".

A meno che qualche animo gentile li faccia passare. Un traffico paralizzato in particolare la mattina dalle 7.30 e il tardo pomeriggio dalle 17.30 con code che partono dall'incrocio di via Monte Bianco-via Monte Cervino fino al semaforo del sovra tunnel. "Rivedere la temporarizzazione dei semafori magari non risolverà il problema, ma certamente lo migliorerà", ha concluso la consigliera Guffanti.