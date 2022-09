Lavori e traffico in tilt, Monza paralizzata dalle lunghe code

Lavori in corso e traffico paralizzato a Monza nell'ora di punta del rientro. Sono stati tanti i cittadini e gli automobilisti che lunedì nel tardo pomeriggio hanno lamentato disagi per le lunghe code verificatesi in città, tra il centro e la periferia, da San Rocco fino a viale delle Industrie.

Un serpentone di auto e veicoli a passo d'uomo da via Borgazzi a corso Milano fino alla stazione e viale delle Industrie. Tra le ragioni dei disagi legati alla viabilità c'è il cantiere che ha preso il via proprio lunedì 26 settembre in via Arosio, in zona stazione. "Per eseguire lavori di ripristino del tappetino di usura del manto stradale, dal 26 settembre al 28 settembre dalle 9 alle 17 e comunque fino a fine lavori, a tutti i veicoli, in via Arosio dal civico 9 e a seguire in via Caduti del Lavoro sino al passo carraio in prossimità del civ. 6 è vietata la circolazione e permanentemente la sosta con rimozione forzata lungo dal civico 9 su ambo i lati" si legge sul sito del municipio. I veicoli circolanti su corso Milano, in ambo i sensi di marcia, "giunti in prossimità dell’intersezione con Marsala / Milano / E. Arosio hanno l’obbligo di proseguire diritto oppure di svolta a destra o sinistra per accedere alla Via E. Arosio sino al civico 9".

"È consentita la velocità massima di 20 km/hin tutta l’area di cantiere" specificano ancora dal comune. I lavori proseguiranno anche nella giornata di martedì e potrebbe essere un altro pomeriggio da bollino nero in città.

