Tragedia a Monza: un uomo si dà fuoco in strada

Tragedia all'alba a Monza: alle 6 di sabato 27 novembre un uomo di 39 anni, per motivi ancora sconosciuti, si è dato fuoco in via Manara.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza è stata inviata l'ambulanza in codice rosso. Dopo i primi soccorsi sul posto il 39enne è stato trasferito in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Monza che stanno conducendo le indagini.