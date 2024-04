Tragedia alle porte di Monza: trovato il cadavere di una donna

Il cadavere di una donna è stato trovato nelle acque del fiume Adda a Trezzo, comune milanese al confine con Busnago e con la Brianza nella mattinata di mercoledì 10 aprile.

L’allarme è scattato intorno alle 10.30 da una passante che stava attraversando via per Concesa. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano col nucleo Saf, i professionisti del distaccamento di Gorgonzola e l’elicottero del nucleo Malpensa.

Il recupero della salma è reso difficile “a causa delle forti correnti e delle acque molto torbide”, precisano da via Messina. Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia causato il decesso. Gli accertamenti sono stati affidati ai carabinieri.