Tragedia in Brianza, precipita dal quinto piano. Morta una donna

Traagedia nella Brianza lecchese, a Dolzago. Nella tarda mattinata di sabato 18 marzo, come riportato su LeccoToday, una donna di 48 anni ha perso la vita cadendo dal quinto piano di un edificio che si affaccia sulla Strada Provinciale 51 che taglia trasversalmente il paese della Brianza. La chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha permesso l'invio in loco di volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, di un'auto infermieristica e dell'elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como), ma i sanitari non hanno potuto far altro che riscontrare il decesso della donna.

Sul posto si sono portati anche i carabinieri, come da prassi, e Paolo Lanfranchi, il sindaco del comune brianzolo. L'ipotesi più accreditata è quella che porta verso l'esecuzione di un gesto volontario.