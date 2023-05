Tragedia in cantiere, muore operaio di 62 anni

Dramma in Brianza. Un uomo di 62 anni è morto in seguito a una caduta all'interno di un cantiere a Macherio, in via Cavour. L'incidente sul lavoro - la cui dinamica deve ancora essere chiarita - è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 25 maggio. La chiamata di emergenza alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è arrivata alle 15.30 e i primi a chiedere aiuto sono stati i colleghi dell'uomo, residente a Cantù.

Il 62enne - secondo quanto al momento ricostruito - stava lavorando all'interno di un cantiere di ristrutturazione di una abitazione e in quel momento era occupato in alcuni interventi a ridosso di una piscina su cui erano stati installati alcuni pannelli sulla recinzione a una altezza di circa due metri. Forse per un malore o dopo aver perso l'equilibrio il 62enne è caduto all'indietro, sbattendo la testa. Una caduta di un paio di metri che però non gli ha lasciato scampo: purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme ai carabinieri della compagnia di Monza e alla polizia locale. Nel cantiere, per far luce sull'esatta dinamica del drammatico episodio, sono giunti anche i tecnici dell'Ats Brianza. Indagini in corso.