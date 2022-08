Tragedia alle porte della Brianza, incidente mortale: deceduto uomo di 73 anni

Tragedia oggi 14 agosto intorno alle 12.14 a Mariano Comense ( al confine con seregno) in via Arosio dove c'è stato un incidente mortale. Non sono ancora chiare le dinamiche e i carabinieri sono al lavoro per ricostruirle. Secondo quanto riportato su Areu (Agenzia Regionale Emergenze Urgenze) un uomo sarebbe stato investito da un'auto. Sul posto due ambulanze, l'auto medica e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. L'uomo che ha perso la vita avrebbe 73 anni. Ferito anche un 33enne. Si attendono le ricostruzioni ufficiali. In aggiornamento.