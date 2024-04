Il Cral di Monza senza pace: dopo il furto di rame i ladri tentano ancora un colpo

Dopo il furto di rame (riuscito) i ladri hanno provato (senza successo) a rubare l’antenna parabolica posizionata sul tetto dell’edificio. Tentativo di furto fallito quello avvenuto nei giorni scorsi al Cral del Comune di Monza che già nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 aprile era stato preso di mira dai ladri. In quel caso i malviventi, entrati la sera nella struttura ubicata nell’ex Macello di Monza, avevano asportato le canaline di rame per lo scolo dell'acqua piovana. Questa volta hanno provato a portar via l’antenna. “Non ci sono riusciti – ha riferito Gianni Romano, presidente del Cral del Comune di Monza -. Ma anche in questo caso ci hanno fatto un gran bel danno". Romano ha già denunciato il fatto ai carabinieri.

Romano ribadisce la necessità da parte del Comune di Monza di intervenire con l’installazione di un impianto di videosorveglianza. “Prima di tutto è necessario ripristinare il sistema di illuminazione - precisa -. La presenza di lampioni funzionamenti è un deterrente per allontanare i malintenzionati. Qui invece non solo mancano le telecamere, ma da mesi mancano anche le luci. Ho più volte sollecitato l’intervento agli uffici comunali di riferimento. Altrimenti si ritorna come nel recente passato quando la nostra sede, molto attiva e punto di riferimento per centinaia di persone, era stata presa di mira dai vandali e da sbandati che bivaccavano e poi lasciavano rifiuti ovunque".