Tranvia Milano-Limbiate: "Il tempo è quasi scaduto"

Ancora un appello per salvare la tranvia Milano-Limbiate. Arriva dall’associazione Utenti del Trasporto Pubblico sezione Milano che chiedono di impegnare risorse per salvare il collegamento su rotaia tra Limbiate e il capoluogo lombardo. Regione Lombardia, a seguito di una interpellanza presentata durante la seduta del Consiglio Regionale dell'8 settembre scorso, ha dichiarato di aver chiesto al comune di Milano, titolare con ATM del Contratto di Servizio della linea, di aprire urgentemente un tavolo tecnico per trovare una soluzione al problema, con l'impegno a contribuire economicamente. “Al momento non risultano pervenute risposte dal comune di Milano” spiegano dall’associazione.

“Crediamo che ora non ci siano più scuse per non agire. Se il problema, a detta del Comune di Milano, era la contrarietà ad impegnare risorse per una linea che in futuro subirà la completa ricostruzione, ora c'è chi è disposto ad intervenire economicamente”. “L'inizio lavori per la riqualificazione è lontano ed è giustificato intervenire per mantenere il servizio. Anche nel 2012 e nel 2017 si intervenne con un orizzonte di 3/5 anni e questo è il periodo che realisticamente sarà necessario per l'avvio dei lavori”.

“In ogni caso, ora la palla è nel campo del comune di Milano. Se nel 2012 il comune di Milano si accollò il maggiore onere finanziario (circa 3.900.000 euro) ora è la volta della Regione ma ci vuole almeno la collaborazione del Comune di Milano, che purtroppo in questi ultimi mesi non ha brillato in tal senso. Ci rivolgiamo quindi all'Assessora Arianna Censi: i suoi predecessori Maran e Granelli hanno fatto una scelta a favore degli utenti della linea che è arrivata sino ad oggi. Quale scelta intende fare? Andare incontro agli utenti o liquidare la linea? Restiamo in attesa di una risposta ma il tempo è ormai poco” conclude la nota firmata da ;auro Anzani e Michele Reggiani referenti rispettivamente dell’Associazione Utenti del Trasporto Pubblico (UTP) e del Gruppo Facebook "Salviamo il tram della Comasina".