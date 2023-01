Il trapper brianzolo che ha tentato di togliersi la vita in carcere

Rapina in concorso aggravata dall’uso di armi e dalla discriminazione razziale. Queste le accuse con le quali dallo scorso agosto 2022 il trapper brianzolo Tinti Jordan, in arte Jordan Jeffrey Baby, è in carcere in attesa del processo con rito abbreviato che lo vedrà tornare in aula il prossimo 18 aprile, difeso dall'avvocato Federico Edoardo Pisani del foro di Milano. E' stato proprio il legale del trapper che lo scorso 16 agosto era stato arrestato insieme al "collega" Traffik, a sollevare preoccupazioni in merito allo stato in cui versa il giovane imputato.

Il 25enne brianzolo era stato arrestato per aver aggredito e derubato un operaio di origine nigeriana che stava rientrando da lavoro con la sua bicicletta, nel sottopasso della stazione di Carnate. "Vogliamo ammazzarti perché sei nero" gli avrebbero detto mentre lo raggiungevano, estraendo anche due coltelli. E la bici e lo zaino portati via all'uomo sono stati poi gettati sui binari e le gomme del velocipede tagliate, con la scena ripresa con il telefonino.

Inizialmente detenuto a Monza, Tinti Jordan era stato poi trasferito nella casa circondariale di Pavia per aver ricevuto continue minacce. Ma anche in questo penitenziario, secondo quanto rilevato dall'avvocato Pisani, il clima non sarebbe differente. "Ha subito aggressioni fisiche e minacce" spiega. "Nell'udienza dello scorso 11 gennaio abbiamo chiesto il rito abbreviato e la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari alla luce del lungo tempo trascorso in misura cautelare e del comportamento corretto che il mio assistito ha tenuto, avanzando anche una proposta di risarcimento".

"Tinti Jordan è bersaglio di minacce continue e giornaliere nei confronti degli altri detenuti nonostante già si trovi ristretto in una sezione speciale". Mercoledì poi il tentativo di un gesto estremo. "Mi ha chiamato la mattina e mi ha detto quanto era accaduto, spiegandomi che era stato fermato da due agenti della polizia penitenziaria" aggiunge Pisani. "In quel carcere per lui la situazione è invivibile e lui stesso mi ha avanzato la richiesta che fosse data notizia delle sue condizioni".

La richiesta di sostituzione della misura con i domiciliari è stata rigettata ma l'avvocato ha fatto ricorso al Tribunale per il Riesame. "E' un ragazzo che è vittima del proprio personaggio ma che vive una condizione di fragilità anche per il proprio trascorso familiare non sereno". L'udienza è fissata per il prossimo 3 febbraio.

I salti sull'auto dei carabinieri e la pipì sui verbali: il passato di Jordan

Prima le minacce di morte all'inviato di "Striscia la Notizia" Vittorio Brumotti, lo "show" a Napoli mentre saltava sulle auto dei carabinieri, sputandoci sopra. Poi i verbali della polizia su cui ha orinato, riprendendo la scena e postandola su Instagram. Era stata questa prima dell'episodio avvenuto alla stazione di Carnate l'ultima trovata del trapper monzese concosciuto sui social con il nome di "Jordan Jeffrey Baby 23". I fatti erano avvenuti a Pordenone dove il giovane era stato sorpreso dagli agenti all'interno di un Bed&Breakfast con dell'hashish e per questo è finito in questura.

Appena uscito dagli uffici però il trapper, residente a Bernareggio, si era immortalato mentre orinava sopra i verbali della polizia e sul foglio di via. Adesso nel processo che lo vedrà in aula ad aprile rischia una condanna per rapina aggravata.