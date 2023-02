Trasporto eccezionale in autostrada: chiusure (anche) in Brianza

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 00:00 alle 5 di mercoledì 15 febbraio verrà chiusu la stazione di Agrate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia: in entrata verso Milano, percorrere la viabilità ordinaria in direzione viale Guglielmo Marconi, seguendo le indicazioni per A4 verso Torino; in ulteriore alternativa, percorrere la viabilità ordinaria fino allo svincolo di Carugate della A51 tangenziale est e immettersi sulla A4 attraverso il nodo A51/A4; in uscita per chi proviene da Brescia, uscire alla stazione di Cavenago; in ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Monza, percorrere Viale Guglielmo Marconi, Viale delle Industrie e Viale Gian Battista Stucchi, in direzione di Agrate;





Per chi proviene da Venezia, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A51 Tangenziale est di Milano, verso Bologna.In alternativa, immettersi sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e seguire le indicazioni per la A1 Milano-Napoli, direzione Bologna; in ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Pessano con Bornago, sulla A58 TEEM, percorrere la SP13 e seguire le indicazioni per A51 Tangenziale est, in direzione di Bologna.