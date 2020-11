La trattoria si trasforma in bottega: ecco come Vincenzo reagisce al lockdown

La trattoria si trasforma in bottega diventando un punto di riferimento (non solo alimentare) del quartiere. Al tempo del secondo lockdown i ristoratori devono reinventarsi e Vincenzo Butticè, a capo della gastronomia Atrattoria di via Vittorio Emanuele a Monza, pensa anche alla clientela che, pranzo e cena, se la vuole preparare a casa.

Da qui l’idea di affiancare il servizio di gastronomia con quella di vendita di prodotti alimentari al dettaglio; la classica bottega sottocasa dove trovare dallo zucchero alla fettina di carne. Butticè ha attivato una sorta di spesa a km zero scegliendo produttori del territorio così da sostenere la catena agroalimentare locale.

“Il cliente può scegliere direttamente di acquistare il piatto già pronto, oppure il prodotto da cucinare a casa, oppure sceglie un trancio di pesce o una fettina di carne e la fa cucinare ai nostri cuochi – spiega Vincenzo Butticè -. Nella nuova bottega si possono acquistare anche il latte del lodigiano, le uova di alta qualità, formaggi locali, zucchero, olio e caffè tutti made in Italy”.

Una bottega sottocasa dove si riesce, nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid, ad instaurare anche una piccola conversazione con il commerciante, chiedere consigli e suggerimenti per le ricette, sentendosi meno soli.

“Questa pandemia ci ha insegnato che dobbiamo essere flessibili. Siamo nati dopo il primo lockdown come gastronomia, adesso diventiamo anche negozio di vicinato, e soprattutto vogliamo stare vicini ai nostri clienti in questo momento di difficoltà”.

Per chi preferisce resta attivo il servizio di consegna a domicilio. “Nel pacchetto della spesa c’è sempre un piccolo dolcetto siciliano, per far sentire il cliente meno solo”.

Vincenzo Butticè da mesi è in prima linea insieme agli altri ristoratori messi in ginocchio dalla pandemia. In occasione del primo lockdown aveva dato vita a una grande catena di solidarietà e insieme a molti colleghi monzesi e brianzoli ha cucinato per tutto il periodo del primo lockdown pranzo e cena che i volontari consegnavano ai medici, agli infermieri e ai volontari delle Croci.