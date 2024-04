Uomo travolto da un treno: morto

Tragedia nel pomeriggio di sabato 6 aprile alla stazione di Lentate sul Seveso. Un uomo, di cui non è stata resa nota l’età, è stato travolto dal treno. Purtroppo non c’è stato nulla da fare, l’uomo è morto. Al momento non sono note ulteriori informazioni.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 15. Sul posto i carabinieri, la polizia ferroviaria, i tecnici di Rfi e i vigili del fuoco. Naturalmente il traffico ferroviario ha subito ripercussioni.

Notizia in aggiornamento