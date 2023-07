In tre (2 minorenni) sul motorino senza casco: multa e fermo del mezzo

Giravano per le vie del centro in 3 su un motorino e nessuno indossava il casco. A fermarli gli agenti della polizia locale di Desio durante un consueto controllo.

Il fatto è avvenuto nella giornata di giovedì, 20 giugno, in piazza don Giussani abituale luogo di ritrovo dei ragazzi e dove spesso vengono segnalati episodi di schiamazzi. Al loro arrivo gli agenti della polizia locale hanno visto i 3 giovani che, senza casco, percorrevano la piazza a bordo del motorino. Due erano minorenni e quindi gli agenti hanno convocato i genitori.

Ai tre ragazzi è stato contestato il mancato utilizzo del casco. Oltre alla multe è stato eseguito anche il fermo amministrativo motorino, che sarà trattenuto nel deposito di via Goito per 60 giorni. “È importante la particolare azione di controllo messa in atto dalla polizia locale in centro – commenta l’assessore alla Sicurezza Andrea Villa - rispetta il preciso obiettivo di intervenire quanto più possibile con gli strumenti a disposizione, per garantire e mantenere un adeguato standard di vivibilità sia nel centro storico, sia nei quartieri. Pertanto continueremo e rafforzeremo l'incisività di queste azioni di tutela del territorio per combattere i fenomeni di degrado urbano e di insicurezza. Ringrazio il comandante Tafuro e tutta la polizia locale per la costante attenzione che dedicano alla salvaguardia della città, sottolineando inoltre la competenza e la professionalità con cui trattano casi anche più sensibili e delicati”.