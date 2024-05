È caos sulle linee ferroviarie che passano dalla Brianza a causa della presenza di alcuni manifestanti questa mattina, 20 maggio, dalle 5.50, in prossimità dei binari fra le stazioni di Carnate e Arcore, sulla linea Milano - Lecco.

Questo "comporta l'obbligo di arresto dei treni nel tratto interessato", si legge in una nota di Rfi (Rete ferroviaria italiana). Secondo alcune testimonianze gli sconosciuti "avrebbero lanciato delle pietre". Secondo quanto specificato anche nel sito di Trenord è stata rilevata la presenza di "persone non autorizzate che camminavano lungo la sede ferroviaria fra Carnate - Usmate e Arcore". Sul posto le forze dell'ordine per far evacuare i manifestanti. "La circolazione è rimasta sospesa per circa 2 ore e per riprogrammare il servizio la sala operativa di Trenord ha dovuto limitare e cancellare alcune corse" specificano ancora dall'azienda di trasporti.

Forti i disagi per i passeggeri, con treni cancellati e ritardi. Molti treni sono stati i treni cancellati (il 24818 Porta Garibaldi-Lecco, il 24827 Lecco-Porta Garibaldi, il 25821 Porta Garibaldi-Ponte San Pietro per esempio) mentre gli altri viaggiano con ritardi tra i 70 minuti e le due ore: in totale sono stati coinvolti 15 convogli regionali. Come riferiscono anche i colleghi di MilanoToday.

Dopo l'intervento della polfer, la situazione sta ora lentamente tornando alla normalità, anche se ci saranno ripercussioni per tutta la giornata. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine il traffico ferroviario è in lenta ripresa e il primo treno che è ripartito è il 25819 (Milano Garibaldi - Ponte San Pietro con termine viaggio a Carnate Usamte) con 80 minuti di ritardo.