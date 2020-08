Incidente a Carnate, deraglia treno Trenord: tre feriti a bordo, soccorsi sul posto

Incidente ferroviario mercoledì mattina a Carnate, in Brianza. Un treno Trenord è deragliato poco dopo la stazione ferroviaria: quattro carrozze sono uscite dai binari, finendo su un binario tronco e almeno uno si è ribaltato. Lo schianto si è verificato alle 11.59. Il treno coinvolto, stando a quanto comunicato da Trenord, è il 10776, partito da Paderno Robbiate e diretto a Milano Porta Garibaldi. Una delle carrozze ha sfondato il muro esterno di un condominio e si è fermata a pochi metri dalle case.

A bordo stando a quanto appreso c'erano tre persone: il capotreno, un macchinista e un passeggero. Sul posto sono presenti i soccorsi con 4 ambulanze, due elicotteri e due auto mediche del 118, insieme ai vigili del fuoco, i carabinieri e i poliziotti. La linea Bergamo-Carnate-Milano è bloccata. Le condizioni dei tre non sarebbero gravi.

Video | Le immagini del disastro dall'alto

"Inconveniente di esercizio"

Sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza sull'accaduto e accertarne le cause, spiega un nota di Trenord. "Dalle ore 11.55 sulle linee Monza – Carnate/Lecco/Bergamo, il traffico ferroviario è sospeso per un inconveniente di esercizio nella stazione di Carnate Usmate - si legge in una nota di Rfi -. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi".

Il convoglio deragliato ha sette carrozze ed è in servizio sulla tratta Paderno-Robbiate e la Stazione di Milano Porta Garibaldi. Si tratta di un treno Trenord azionato da una locomotrice elettrica E464 prodotta da Bombardier Trasportation dal 1999 al 2015. L'incidente riporta inevitabilmente alla mente il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018. Quella mattina un treno carico di pendolari deragliò e i vagoni si trasformarono in un ammasso di lamiere. Nello schianto persero la vita tre persone.

Fontana: "Questi eventi non devono accadere"

"È deragliato un treno della linea Lecco – Milano, nei pressi della stazione ferroviaria di Carnate. Sul posto sono prontamente intervenuti soccorsi, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine. Il convoglio viaggiava con pochi passeggeri, tre persone hanno riportato contusioni: il capotreno, un macchinista e un passeggero. Ho subito chiesto a RFI e Trenord di accertare le cause. Questi eventi non devono accadere".