Treno deragliato alla stazione di Carnate, indagati macchinista e capotreno

Si è chiusa la prima fase di indagini per il deragliamento del treno Trenord avvenuto a Carnate lo scorso 19 agosto. Sono due gli avvisi di garanzia notificati: nell'ambito dell'inchiesta per disastro colposo della Procura di Monza risultano indagati il capotreno e il macchinista del convoglio 10776 di Trenord. Il treno quel giorno aveva percorso più di sette chilometri da solo, muovendosi sui binari senza che il personale fosse a bordo e raggiungendo in alcuni punti anche una velocità di 70 km/h. Secondo quanto ricostruito infatti capotreno e macchinista, mentre il mezzo procedeva sfruttando la pendenza dei binari verso la stazione di Carnate, erano rimasti a terra in stazione a Robbiate dove si erano concessi una pausa al bar.

Il treno "fantasma" era poi stato fatto deragliare all'altezza della stazione brianzola su un binario tronco per evitare che la folle corsa potesse proseguire oltre con conseguenze pesanti. Tra le carrozze del treno c'era un solo passeggero, rimasto lievemente ferito in seguito all'incidente ferroviario (leggi qui l'intervista esclusiva).

La prima fase di indagini condotte dalla Polfer di Milano e coordinate dalla Procura di Monza si è ora conclusa: gli inquirenti hanno ascoltato tutte le testimonianze relative all'episodio e analizzato la scatola nera del convoglio. Secondo quanto accertato i freni non sarebbero stati correttamente inseriti e in mancanza di questa procedura i due dipendenti non si sarebbero dovuti allontanare per alcun motivo dalla postazione. Le indagini proseguiranno per verificare che oltre alla pendenza dei binari non siano subentrati altri problemi tecnici e capire come il convoglio si sia messo in movimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.