Terrore sul treno: ragazzo accoltella passeggeri a caso

I fendenti sferrati a caso. Poi le minacce agli agenti. E' stata una vera e propria serata di terrore quella di domenica sul treno 3098 che, partito da La Spezia e diretto a Como è divenuto teatro di una triplice aggressione scattata verso le 21.30.

Protagonista del feroce attacco un 19enne residente in provincia di Genova, che - completamente fuori di sé - si è scagliato con un coltello contro tre passeggeri a caso mentre il convoglio si trovava tra le stazioni di Pavia e Rogoredo. Il primo a finire nel mirino è stato un 18enne tunisino, colpito alla guancia e all’avambraccio e finito in codice verde all’Humanitas. L’aggressore si è poi spostato accanto a una donna e ha colpito il compagno, intervenuto in sua difesa. L’uomo, 46 anni, è stato accoltellato all’altezza del sopracciglio ed è stato ricoverato al San Paolo. Nello stesso ospedale è finito anche un 55enne che nel tentativo di bloccare il 19enne è stato ferito alla fronte.

A fermare il ragazzo sono poi stati gli agenti delle Volanti e della Polfer, allertati dal capotreno, che ha chiuso l’autore del raid nella penultima carrozza e ha recuperato il coltello, perso dal giovane. Fra la paura generale. Portato negli uffici della polizia a Rogoredo, l’aggressore ha cercato più volte di colpire i poliziotti urlando “vi ammazzo tutti, pezzi di me**”. Il 19enne è stato arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e indagato per lesioni personali.