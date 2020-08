Treno deragliato a Carnate, convoglio viaggiava "da solo" senza macchinista e capotreno

Alle 11.59, quando due dei sette vagoni del treno Trenord 10776 si sono accartocciati e altri due si sono sollevati, capottandosi, dopo essere deragliati e aver imboccato un binario morto all'altezza della stazione di Carnate, il convoglio sarebbe dovuto essere a Paderno Robbiate. Fermo, al binario, in attesa di partire. L'orario previsto per la corsa infatti segnalava la partenza alle 12.22, con arrivo a Milano Garibaldi alle 12.59. Ma quel treno - per cause in corso di accertamento - si è mosso prima. E per di più - pare - senza alcun macchinista e capotreno a bordo. A chiarire come sia stato possibile e quali siano le responsbailità saranno le indagini di cui per ora si sta occupando la Polfer.

Un rumore sordo di ferraglia e poi del fumo. Questa - racconta un testimone - la scena che si è trovato davanti chi si è affacciato alla finestra mercoledì mattina da uno dei condomini a ridosso della stazione e ha visto gli attimi immediatamente successivi al deragliamento. Il treno - sette carrozze in tutto con la motrice situata nella parte posteriore - è uscito fuori dai binari con le prime quattro carrozze all'altezza di un binario tronco. Poi le sirene delle ambulanze, gli elicotteri del 118, le forze dell'ordine e le squadre dei vigili del fuoco al lavoro tra le macerie e le carrozze. Un uomo, un passeggero di 49 anni, cittadino marocchino, risulta al momento l'unico ferito nell'incidente ferroviario. Secondo quanto ricostruito fino ad ora pare fosse l'unica persona a bordo del convoglio che - inspiegabilmente - si sarebbe messo in movimento sei chilometri prima dalla stazione che doveva essere capolinea della corsa.

Sono queste le prime verità, assurde, dell'incredibile incidente ferroviario andato in scena mercoledì mattina in stazione a Carnate, in Brianza, dove si è schiantato il treno 10776, previsto in arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 12.59 con partenza.

Video | Le immagini del disastro dall'alto

Previsto, appunto. Perché in realtà - stando a quanto appreso da MonzaToday - il treno sarebbe partito da solo, senza nessuno alla guida, dalla stazione in provincia di Lecco. Il convoglio "impazzito", con a bordo un solo passeggero - un 49enne che era nella penultima carrozza - avrebbe poi terminato la corsa imboccando un binario tronco. Una manovra forse pilotata dal compartimento tecnico per evitare che il treno potesse procedere oltre, in direzione della stazione di Arcore. Ma gli aspetti tecnici di quanto accaduto restano ancora da chiarire. Così come le responsabilità. Quel che è certo invece è che le carrozze di testa hanno sviato: quattro vagoni sono finiti fuori dai binari e una si è rovesciata. Ferito lievemente il 49enne, che è stato portato in ospedale in codice verde per una contusione al ginocchio. Dall'azienda, che in una prima nota aveva tenuto un atteggiamento molto più "vago" parlando di un macchinista e un capotreno "lievemente contusi" senza specificare che non fossero a bordo, hanno poi parlato di "cause da accertare" e hanno sottolineato che "i sistemi di sicurezza dell’infrastruttura sono entrati subito in funzione".

È stata ora istituita una commissione interna per chiarire cause e responsabilità, fra cui il comportamento dell’equipaggio.