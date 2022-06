Tragedia a Arcore: trentenne trovato morto nella sua abitazione

Un tragico ritrovamento quello di giovedì 16 giugno a Arcore, in via Casati. Erano circa le 19 quando i vigili del fuoco hanno sfondato la porta di un appartamento e hanno ritrovato il corpo senza vita di un trentenne.

Sul posto i carabinieri di Arcore che indagano sull'accaduto anche se, dalle primissime informazioni, non si esclude un probabile gesto estremo. I soccorritori del 118, una volta entrati nell'appartamento del giovane, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A dare l'allarme alcuni parenti che hanno avvisato le forze dell'ordine.

Sul luogo del ritrovamento ambulanza, automedica, vigili del fuoco e carabinieri.