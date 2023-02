Quartiere blindato per la festa di carnevale: tutte le strade chiuse

A Monza festa di Carnevale nel quartiere di Triante. Strade chiuse per il passaggio della mascherine con la sfilata per le vie del rione. L'appuntamento - come si legge sull'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio del comune di Monza - è per venerdì prossimo, 17 febbraio. Il comune prevede il divieto di transito delle auto dalle 16 alle 17 (e comunque fino alla fine della manifestazione) lungo il seguente percorso: dalla scuola elementare Tacoli, fino a piazza Giovanni XXIII con il divieto di passaggio lungo le vie Pisani, Carlo Emanuele, Vittorio Emanuele, Vittorio Veneto. Un secondo corteo poi partirà dalla scuola don Milani per poi proseguire lungo via Monte Bisbino, Monte Cervino per arrivare anche quest'ultimo in piazza Giovanni XXIII.

L'iniziativa, però, non è piaciuta a tutti. Non certo per l'organizzazione dell'evento, quanto per i disagi che i genitori incontreranno quando, proprio a quell'ora, andranno a prendere i figli a scuola. Ci sono genitori, come quello che ha scritto alla redazione di MonzaToday, che si trova costretto ad andare al lavoro con l'auto e che quando esce dalla ditta si reca direttamente a prendere i figli a scuola. "Quando è stato organizzato l'evento non si è pensato ai disagi che la manifestazione avrebbe portato? Ben vengano le feste, ma non durante la settimana e soprattutto non in concomitanza di orari di punta che vedono il passaggio pressoché obbligato per quelle vie del quartiere? Eventi di questo tipo vanno organizzati nel weekend".