Da un mese Tropicana non torna a casa: una ricompensa a chi la ritrova

Da un mese sembra che Tropicana si sia persa nel nulla. La sua famiglia è disperata e pronta a dare una ricompensa a chi riuscirà a portarla a casa sana e salva.

L'appello arriva da Desio. "Dal 2 novembre la nostra gattina non è più tornata a casa - spiega la famiglia che ha contattato la redazione di MonzaToday -. Abbiamo messo cartelli ovunque, riempito i social di appelli. Ma ad oggi della nostra micia non abbiamo notizie". Tropicana ha 5 anni, è sterilizzata, e non è un gatto abituato a stare fuori casa. La sua famiglia è molto preoccupata e spera che questo ennesimo appello possa portare a un esito positivo.

"Siamo anche disposti a dare una ricompensa a chi ritroverà la nostra gatta", aggiungono i proprietari. Se qualcuno l'ha vista può telefonare a Yari al numero 333.1329084.

L'appello