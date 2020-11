Trova a terra 900 euro e li porta alla polizia che trova proprietario: erano di una anziana

Ha trovato a terra, in piazza, novecento euro in contanti e li ha consegnati alla polizia locale perchè trovasse il proprietario. Un gesto di onestà e altruismo di cui nella giornata di giovedì è stata protagonista una ragazza brianzola.

E' successo a Concorezzo dove la giovane, Serena F., mentre si trovava in piazza Castello ha trovato la somma di denaro e l'ha consegnata al comando di piazza Della Pace. Gli agenti hanno avviato subito gli accertamenti e hanno individuato il proprietario: si tratta di una pensionata residente in città. L'anziana aveva appena prelevato in Posta la somma che poi aveva smarrito senza accorgersene rientrando a casa. Alla donna è stato restituito il denaro.

Il gesto ha suscitato anche l'ammirazione dell'amministrazione comunale oltre che dell'interà città di Concorezzo e il sindaco Mauro Capitanio ha voluto ringraziare la giovane. "A nome di tutta l'Ammistrazione Comunale un grazie a questa donna, esempio concreto di onestà e di amore per il prossimo" ha scritto sui social.