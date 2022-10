Samuel, scomparso da Monza due anni fa: il mistero del computer (e delle ossa) nei boschi

Un computer e resti ossei che apparterrebbero a Samuel Tamburini, 44enne scomparso da Monza, sono stati rinvenuti in Trentino, nella zona del Monte Baldo. Dell'uomo, allontanosi il 30 gennaio 2020 dall'abitazione monzese dove vivea con la madre, non si avevano più notizie da tempo. A fine agosto poi in Trentino erano state rinvenute ossa, un borsone e un passaporto che parevano riconducibili all'uomo. Nelle ultime ricerche, invece, tra la vegetazione sono stati rinvenuti anche il computer del 44enne, la sua cintura e alcuni frammenti ossei. Sarà l'esame del dna a fugare ogni dubbio e attribuire con certezza l'appartenenza del materiale rinvenuto.

"Le ossa raccontano e possono fornirci elementi utili nella ricostruzione di quanto potrebbe essere accaduto. Inoltre è di fondamentale importanza per noi specialisti recuperare quanto più possibile per restituire una dignitosa sepoltura, dando la possibilità alla famiglia di potersi congedare da questa grave perdita” ha spiegato in una nota il criminologo Fabrizio Pace come riportato da TrentoToday.

La scomparsa

Samuel Tamburini, 44 anni, originario di Riva Del Garda, viveva da qualche mese a Monza con la madre quando la mattina di giovedì 30 gennaio 2020 è uscito da casa e non è più rientrato. L'uomo al momento della scomparsa aveva con sé i documenti e il cellulare, che è subito risultato spento. Del caso Tamburini si è occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?".