Giuseppe Marsichina morto inghiottito dal torrente: trovato il corpo del 17enne

È stato ritrovato il corpo senza vita di Giuseppe Marsichina, il 17enne di Rho che, in gita con alcuni amici, era stato inghiottito dal torrente Masino nel pomeriggio di martedì 9 luglio. Lo fanno sapere i vigili del fuoco

Nella mattina di giovedì le squadre di soccorso hanno rinvenuto il cadavere del giovane nel torrente della Val Masino (Sondrio). Le ricerche erano in corso da diversi giorni. Il 17enne è stato ritrovato in un anfratto, a circa 300 metri a valle dalla zona della scomparsa.

Il ragazzo stava facendo il bagno nel tratto di torrente che da Cataeggio porta ad Ardenno, quando la forte corrente lo ha trascinato a valle. La chiamata ai soccorsi è scattata subito e sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco con il soccorso alpino e gli operatori del 118. Mentre intervenivano i soccorsi l'amico, un 22enne della stessa comitiva, si è lanciato in acqua per cercare di salvarlo, ma anche lui è rimasto in balia delle acque.

Il giovane è stato tratto in salvo e gli operatori del 118 lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Sondalo. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un trauma cranico, bacino, schiena e arto inferiore.