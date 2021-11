E' stato ritrovato il 14enne che si era allontanato da casa in Brianza

E' stato rintracciato e sta bene Leonardo Z. il ragazzino di 14 anni di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di lunedì in Brianza. L'adolescente si era allontanato da casa dopo la scuola e non vi aveva più fatto ritorno. La segnalazione relativa all'allontamento del minore aveva messo in moto la macchina dei soccorsi e attivato le ricerche. Martedì mattina i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano lo hanno rintracciato grazie alla geolocalizzazione del telefono in zona Fulvio Testi a Milano, in seguito all'attivazione da parte dei colleghi di Seregno.

Il 14enne si trovava a casa di un parente ed è stato raggiunto dai carabinieri che ora lo riaffideranno ai genitori. Il ragazzo - che vive a Seregno e frequenta una scuola superiore di Desio - è stato rintracciato grazie alle informazioni raccolte dalla famiglia e alla geolocalizzazione che ha permesso di circoscrivere un'area di possibile posizionamento del dispositivo al seguito del ragazzo, accertando poi che in zona viveva appunto un parente. Da lunedì pomeriggio sui social erano susseguiti diversi appelli per ritrovarlo. A diffondere una nota era stata an che l'associazione Penelope Lombardia che si occupa di persone scomparse.