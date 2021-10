E' di Carlo Mammarella il cadavere riemerso dalla Muzza

Si è sperato fino all'ultimo ma, purtroppo, il corpo emerso dal canale della Muzza era proprio quello di Carlo Mammarella. E' chiusa nel dolore la famiglia dell'imprenditore di Brugherio scomparso nel nulla il 2 ottobre.

L'uomo, che viveva a Lodi, quella mattina di inizio ottobre era uscito presto di casa per dirigersi nella sua azienda di viale Lombardia a Brugherio. Ma, purtroppo, Mammarella al lavoro non è mai arrivato. Dopo pochi giorni dalla scomparsa l'auto dell'imprenditore brugherese era stata ritrovata a Corneliano Laudense, a pochi km da Lodi, sulle sponde della Muzza.

Sono scattate subito le ricerche. Non solo le forze dell'ordine, ma anche la famiglia e gli amici che, con i social, hanno diffuso la foto dell'uomo nella speranza di poterlo rintracciare. Carlo Mammarella non è più tornato a casa. Le ricerche non si sono mai interrotte; poi settimana scorsa era stato rinvenuto il cadavere di un uomo nella Muzza, a Cascina Martana, in località San Martino in Strada, in provicina di Lodi.

Ieri, giovedì 14 ottobre, quella conferma che i familiari non avrebbero voluto ricevere. Quel corpo, purtroppo, era di Carlo Mammarella.