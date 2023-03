Bottino record per i truffatori in Brianza: oltre 2 milioni di euro

La Brianza è (purtroppo) terra fertile per i truffatori. Nel 2022, come riferisce la questura di Monza, c’è stata un’impennata di truffe soprattutto ai danni degli anziani. L’anno scorso sono stati oltre 80 gli episodi segnalati, con una sottrazione di denaro contante per un ammontare di 617 mila euro, oltre a monili in oro e gioielli. Truffe che ai malviventi sono fruttate oltre 2 milioni di euro. Il problema a Monza è finito anche in consiglio comunale. Il consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia) ha segnalato negli ultimi mesi diversi episodi di truffe ai danni degli anziani proprio in centro città.

Le istituzioni rispondono con una campagna di informazione e prevenzione. L’iniziativa si chiama “Attenti alle truffe, proteggiamoci collaborando” e coinvolge la questura, la provincia di Monza, e l’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (Anaci). Da oggi, giovedì 30 marzo, a Monza, Villasanta, Seregno, Desio ed altri comuni della provincia, gli amministratoti di condominio e gli agenti della questura sono impegnati nell’affissione di 1.000 brochure informative dove vengono fornite informazioni per non cadere nella trappola dei truffatori. Brochure disponibili anche on line. Le brochure vengono collocate negli atri e negli ingressi dei condomini e degli stabili della provincia, con anche una ricaduta positiva in termini di deterrenza contro gli autori di tali reati. L’iniziativa ha attenuto il patrocinio della provincia di Monza e Brianza ed il plauso degli amministratori di condominio monzesi aderenti ad Anaci. Oggi gli agenti si stanno recando nei condomìni di Monza e circondario per informare gli anziani sulle modalità di perpetrazione delle truffe più ricorrenti. In particolare, il volantino fornisce un possibile identikit del truffatore, dà indicazioni pratiche agli anziani sui comportamenti da evitare, ai vicini di casa su come rendersi utili, e la buona prassi di telefonare subito al 112.

L’Anaci conta 160 amministratori nella provincia brianzola, che amministrano un totale di circa 6.400 condomini.