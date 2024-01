La casa in affitto (fantasma) e la truffa da oltre 3mila euro a Monza

Hanno visto l'annuncio e poi hanno preso appuntamento per visionare la casa e quel trilocale in un palazzo di via Cantore, tra via Lecco e viale Libertà, ai due potenziali inquilini è piaciuto subito. Due stanze, soggiorno con cucina e due bagni per un canone di poco più di mille euro mensili. Un appartamento all'interno di uno stabile datato ma ristrutturato e accogliente all'interno dove, dopo aver firmato il contratto e versato le caparre, i due aspettavano di poter entrare e viverci. Ma le chiavi di quella casa non le hanno mai avute in mano. Ma hanno pagato e quei soldi al momento nessuno glieli ha restituiti. E sono rimasti con il portafogli più leggero e senza casa.

Proprio perchè i due si sono sentiti vittima di una truffa - che stando alle segnalazioni apparse in rete non sarebbe accaduta solo a loro - adesso sono pronti a far partire una formale denuncia e si sono rivolti a un avvocato, Valentina Vigliotti del Foro di Milano, che ha già inviato una raccomandata con richiesta di adempimento ai termini di contratto. Ma la missiva è tornata indietro: rispedita al mittente perchè il destinatario non è stato trovato. E la proprietaria sembra essere sparita nel nulla perchè poco prima di Natale, dopo aver avuto uno scambio di messaggi con i nuovi inquilini, non si è più resa reperibile e non ha risposto a sms e telefonate.

La truffa per la casa in affitto "occupata"

L'episodio risale allo scorso novembre quando i due hanno risposto a un annuncio per una casa in affitto a Monza. "La proprietaria ha fatto sottoscrivere ai miei assistiti un regolare contratto di affitto e ha inviato le ricevute telematiche di registrazione del documento all'Agenzia delle Entrate ma poi abbiamo appurato che fossero false" ha spiegato l'avvocato Vigliotti. E a metà dicembre poi avrebbe comunicato agli inquilini un ritardo a causa della mancata uscita di casa dell'attuale locataria che non sarebbe riuscita a rogitare il suo immobile. Uno scambio di comunicazioni e telefonate che però, all'improvviso si interrompono. E a quel punto ai due è chiaro di essere caduti vittima di una truffa.

Le altre vittime

A confermare che si sarebbe trattato di un raggiro è stata anche una ricerca effettuata sul web tramite alcuni social e dei commenti sui portali dove erano stati pubblicati gli annunci. "Purtroppo anche io e il mio ragazzo siamo stati truffati dalla stessa persona" scrive una utente in un gruppo social di scambio di informazioni relative ad affitti nella zona di Monza e Brianza. "Dopo aver visionato il suo appartamento abbiamo fatto una proposta e siamo arrivati alla firma di un contratto (palesemente non valido). Non abbiamo mai avuto la casa in quanto ha inventato la storia di inquilini che avevano occupato la casa. Dopo chiamate e solleciti è sparita, non ha più risposto al telefono". E ancora, in una segnalazione di agosto 2023 sul portale Ioaffitto.it: "La proprietaria si spaccia per un agente immobiliare proponendo la casa di sua proprietà e inventando la storia che la casa è occupata da altri inquilini".

"La proprietaria ha ricevuto il pagamento della cauzione che corrisponde a tre mensilità di locazione e il 50% della tassa di registrazione del contratto che ha richiesto con bonifico su un conto estero" ha spiegato il legale. "Abbiamo inviato una raccomandata ma ci è tornata indietro proprio l'altro giorno". La donna al momento è irreperibile. I due adesso sono intenzionati a sporgere denuncia e intanto hanno già iniziato, dal punto di vista dell'iter civile, la loro battaglia legale. Intanto l'annuncio non è più online. Ma le vittime si ritrovano a fare i conti con i soldi versati per una casa inesistente.

Dal punto di vista civile, spiega l'avvocato, "instaureremo una procedura di mediazione e in caso d'esito negativo per mancato raggiungimento dell'accordo o per mancata partecipazione della parte adiremo l'autorità giudiziaria competente per la tutela dei diritti dei miei assistiti". Per quanto concerne l'ipotesi di un reato penale invece la denuncia seguirà il suo iter.

L'amarezza delle vittime: "Oltre il danno la beffa"

"Oltre il danno la beffa. Apparentemente una persona molto gentile e disponibile, pronta ad esaudire richieste che nemmeno avevamo fatto" spiega una delle vittime. "Ci sentivamo giornalmente e ci aveva proposto la consegna delle chiavi una settimana prima dell'inizio del contratto per poi sparire una volta iniziato il teatrino dei finti inquilini che non erano riusciti a rogitare. Derubati della caparra versata quasi subito dopo la firma, ci siamo ritrovati senza appartamento e soldi" hanno spiegato a MonzaToday i due inquilini raggirati.