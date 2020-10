"C'è l'amianto nell'acqua", finti addetti in azione a Vedano al Lambro

"C'è dell'amianto nell'acqua, dobbiamo fare un controllo". Questa la scusa con cui nei giorni scorsi si sono presentati alla porta di alcuni anziani residenti a Vedano al Lambro dei finti addetti del servizio idrico. A segnalare l'accaduto e a mettere in guardia i cittadini è stata la stessa azienda che gestisce il servizio. Brianzacque ha diffuso un avviso agli utenti per rinnovare l'invito a non aprire la porta della propria abitazione a chi si spaccia per addetto dell'acqua.

"La società ricorda che non invia a domicilio personale nè per controllare la qualità dell’acqua che peraltro è perfettamente potabile, controllata, sicura e non contiene amianto, né per riscuotere soldi in contanti, né tanto meno per accertarsi dello stato di preziosi o effetti personali. Ogni sei mesi, sono previste le visite dei letturisti, muniti di divisa (con la scritta BrianzAcque) e di tesserino di riconoscimento con tanto di foto. I letturisti sono autorizzati a chiedere l'ingresso in abitazione solo quando il contatore dell'acqua è situato all'interno della proprietà" si legge nella nota.

In casi dubbi e sospetti, BrianzAcque consiglia vivamente di non aprire mai le porte di casa a sconosciuti, allertare Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale e telefonare al Call Center 800.005.191, eventualmente anche per chiedere informazioni sulla presenza e sull'attività degli operatori in servizio in una determinata zona. Esiste altresì la possibilità di comunicare i consumi con l'autolettura al Numero Verde: 800.661.330.