Furto in casa a Vimercate: finto tecnico deruba anziana e scappa con soldi e gioielli

Ancora una truffa messa in scena con il copione del finto tecnico in Brianza. A Vimercate una donna di 90 anni è stata derubata, in casa sua, da un uomo che si è presentato alla sua porta come un addetto incaricato di effettuare verifiche sulla fornitura di acqua.

L'uomo - entrato in azione da solo e forse con un complice che lo ha atteso in strada - ha convinto l'anziana che era sola in casa a mettere gioielli e soldi nel frigorifero per tenerli al sicuro durante le verifiche. Poco dopo il denaro e i monili erano spariti. Un furto il cui bottino ammonta a circa mille euro. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della compagnia di Vimercate che ora indagano sull'accaduto.