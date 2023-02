L'auto venduta per finta e la truffa del falso nipote che ha collezionato una sfilza di multe

Un'auto lasciata a bordo strada, con le chiavi inserite e le targhe asportate. Un ritrovamento strano quello effettuato nel mese di dicembre dagli agenti della polizia locale di Seregno in zona Porada. La vettura era lungo il margine della strada e il personale del comando guidato dal comandante Giovanni Dongiovanni ha avviato gli accertamenti per far luce sulla vicenda.

Gli agenti hanno scoperto che quella vecchia Opel Vectra risultava di proprietà di un uomo di 83 anni residente a Desio che ne aveva denunciato la perdita di possesso nei mesi precedenti. Convocato presso gli uffici di Via Umberto I, il pensionato spiegava di aver venduto l’auto, per poche decine di euro, a un commerciante di veicoli nel mese di luglio 2022. Ma inspiegabilmente, nonostante avesse sottoscritto un contratto di vendita, gli erano state notificate numerose sanzioni dal comune di Milano. Ed è stato subito chiaro che si trattava di un raggiro.

L'automobile, infatti, dopo la presunta vendita, era stata assicurata con un contratto intestato ancora all’anziano proprietario. In sintesi, il “commerciante di auto” aveva fatto firmare all’anziano un contratto privo di valore poiché mai registrato ed aveva ceduto l’auto a terzi (evidentemente non in possesso dei requisiti per possedere un’automobile) consentendogli di circolare liberamente in spregio alle norme del codice stradale perchè non ricevevano le sanzioni che invece continuavano ad arrivare all'83enne.

Gli agenti risalivano all’agenzia che aveva emesso la polizza e scoprivano che il “commerciante” che aveva acquistato l’auto si era presentato dall’assicuratore fingendo di essere il figlio dell’anziano proprietario. Aveva quindi avviato una videochiamata con un suo amico, molto più grande di lui, che aveva finto di essere il proprietario della Opel Vectra. Così facendo, il “commerciante di auto” aveva convinto l’assicuratore nell’accettare una sua firma falsa sul contratto della polizza. Le indagini della polizia locale hanno consentito di identificare il “presunto” commerciante che in realtà aveva messo in piedi la truffa: un uomo di 47 anni, romeno, residente in provincia di Monza e Brianza – non a Seregno.

Chi guidava invece la vecchia Opel era in realtà un ragazzo di 24 anni, cittadino di origine romena, residente in provincia di Monza e Brianza. Entrambi sono stati denunciati, in stato di libertà, per sostituzione di persona e sanzionati amministrativamente per le violazioni commesse. L’autovettura è stata riconsegnata all’anziano che ha provveduto immediatamente a demolirla. "Non si può escludere che questo raggiro sia stato posto in essere anche nei confronti di altre persone" spiegano dal comando di polizia locale di Seregno.