Il truffatore che in Brianza chiede soldi per finta per i bambini malati di tumore

Si è presentato con il sorriso stampato sul volto, ha detto di chiamarsi Daniele e in poco tempo si è fatto amici tutti: la titolare, la collaboratrice e una cliente che in quel momento era dentro il negozio. E forse anche l'orario scelto per la visita non è stato un caso: l'una e mezza, in pausa pranzo quando il salone di parrucchiera in genere si svuota. Così che ci fossero anche meno occhi indiscreti che potessero ricordare il suo volto e le sue parole. E Daniele - così si è fatto chiamare - mercoledì ha parlato molto. Così tanto da confondere e raggirare la signora Anna, la titolare del negozio di parrucchiera di piazza San Francesco a Biassono che ha fatto una donazione di 120 euro che credeva fosse a favore di bambini malati di tumore e invece, con tutta probabilità, è finita nelle tasche del malintezionato. Che non era un volontario dell'Abio, l'associazione per il bambino in ospedale, come confermato dalla stessa presidente di ABIO Monza Brianza Susanna Bocceda che ha subito contattato anche la vittima della truffa, ringraziandola per aver denunciato l'episodio e avrene parlato così che nessun altro potesse cadere nello stesso raggiro.

La signora Anna Picozzi, da 39 anni parrucchiera, ha aperto la porta del suo negozio in piazza San Francesco a Biassono a un ragazzo che si è presentato come volontario di una associazione a favore dei bambini. "Aveva sui 40 anni circa, era alto, moro, simpatico. Ha subito socializzato con tutti" ricorda con un po' di amarezza. "Aveva un giubbetto blu e un marsupio a tracolla". Ha iniziato facendo complimenti a tutti e poi parlando dell'associazione e presentando un ventaglio di possibilità - con prezzi differenziati - per aiutare i bambini malati oncologici in ospedale con delle visite e sedute di clownterapia. "Mi ha detto che se avessi fatto una donazione avrei potuto decidere se optare per una visita pediatrica oncologica o una visita infermieristica pediatrica e avevano prezzi diversi che andavano da 120 a 160 euro". Prima il finto volontario ha puntato in alto, cercando di farsi consegnare a mano 160 euro, poi ha proposto qualcosa di diverso. Ha spiegato che si poteva decidere anche la struttura a cui destinare la donazione. Ma erano tutte bugie perchè quel denaro non lo aveva raccolto per aiutare nessun bambino. Ed è uscito dal negozio lasciando ad Anna una ricevuta fasulla con segnata la cifra della donazione e il timbro del negozio della donna. Nessuna traccia che consentisse di risalire all'autore o alla finta associazione.

La donna, rammaricata per essere stata raggirata in merito a un tema così delicato e sensibile da parte di una persona che ha fatto leva sui bambini malati di tumore, ha denunciato sui social l'accaduto, per mettere in guardia gli altri commercianti del paese. "Adesso che ho scoperto che è stata una truffa mi sento un po' sciocca ma io quella donazione è come se l'avessi fatta davvero e quel bambino lo avessi aiutato". Il messaggio di denuncia è arrivato anche alla presidente dell'associazione ABIO Monza e Brianza, Susanna Bocceda, che ha subito contattato la signora.

"L'ho ringraziata per aver denunciato l'accaduto. Non tutti hanno il coraggio perchè magari si vergognano" spiega Bocceda. "Purtroppo non è la prima volta che capita non solo in provincia di Monza e Brianza ma anche a Milano e sul territorio nazionale. Purtroppo una associazione che nel nome ha la parola bambini permette a questi vigliacchi di toccare il cuore delle persone". E tra le segnalazioni giunte molto riguardano raggiri avvenuti in negozi. "L'invito è a non fidarsi mai di qualsiasi volontario o associazione che chiede soldi perchè le donazioni si possono fare tramite il sito che riporta l'iban a cui destinarle".

E i volontari ABIO quando sono impegnati nelle campagne di sensibilizzazione e informazione sono riconoscibili dal gazebo intestato e dal badge e "non chiedono soldi", ribadisce la presidente. E l'associazione che dal 1984 è al fianco dei bambini negli ospedali adesso ha avviato un corso di formazione per nuovi volontari dopo che a maggio 2022, in seguito a due anni di stop dovuto alla pandemia, ha ripreso le attività con i bambini nelle strutture sanitarie. E a breve, a Carate Brianza, i volontari avvieranno un progetto anche nel reparto di neonatologia. Per essere ancora una volta, per davvero, dalla parte dei bambini.