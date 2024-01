Entra a casa di una 90enne ma non trova nulla da rubare e se ne va

Un copione ormai abusato ma che purtroppo ancora spesso funziona e fa vittime. Questa volta però il finto tecnico dell'acqua che si è introdotto all'interno dell'abitazione di una pensionata quasi 90enne a Concorezzo è uscito da quella casa così come era entrato, senza portare via nulla. L'uomo, entrato in azione nella giornata di giovedì, con tutta probabilità deve essersi insospettito davanti all'atteggiamento scrupoloso della proprietaria oppure deve aver cercato invano - senza trovare nulla - qualcosa da poter portare via. Denaro e gioielli che non erano però a portata di mano. E quando il rischio si è fatto alto, ha preferito tagliare la corda. E andarse, sparendo nel nulla così come era venuto.

Una tentata truffa senza furto che è stata denunciata ai carabinieri della compagnia di Vimercate che ora stanno indagando sull'episodio. Nella stessa giornata purtroppo un altro colpo invece è andato a segno.

Questa volta i malintenzionati hanno agito a Cornate d'Adda. A entrare in azione è stato un falso tecnico dell'acqua, con al seguito un complice che lo ha atteso in auto. L'uomo ha puntato alla casa di una coppia di pensionati e ha spiegato di essere incaricato di effettuare un controllo e li ha invitati a mettere gioielli e soldi nel frigorifero. Storditi forse da quel fiume di parole allarmiste, i due hanno soddisfatto la richiesta e poco dopo si sono ritrovati con il protafogli alleggerito e con due orologi di valore rubati. Anche in questo caso a indagare sono i carabinieri.

I militari dell'Arma da tempo sul territorio sono impegnati a promuovere campagne e iniziaìative di sensibilizzazione indirizzate soprattutto agli anziani e ai pensionati. Alcuni incontri si sono svolti a fine anno ma altri appuntamenti sono in programma e verranno riproposti anche nel 2024. L'invito è sempre quello a diffidare da quanti chiedono di accedere alle abitazioni con svariate scuse. E in caso di dubbbio, verificare l'identità degli incaricati o contattare il 112.