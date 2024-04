"Attenzione alla falsa volontaria che chiede soldi fuori dal supermercato"

Attenzione alla persona che chiede soldi fuori dal supermercato per conto della Croce Bianca di Seveso. A denunciare il fatto è proprio l’associazione con un post sulla pagina Facebook e naturalmente con una denuncia alle forze dell’ordine. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi a Seveso davanti al supermercato di corso Isonzo dove una persona avrebbe fermato alcuni clienti chiedendo soldi per contro della Croce Bianca.

“L’associazione si dissocia totalmente da questa persona, e dalle modalità di raccolta fondi – precisano dalla Croce Bianca di Seveso -. Le nostre raccolte fondi vengono effettuate con personale regolarmente iscritto, volontario e facilmente riconoscibile dalla divisa e dal tesserino di riconoscimento che indossano e portano con sé. Inoltre la raccolta fondi viene fatta con tutto il materiale (tavoli, gazebo, bandiere…) in ordine e facilmente riconoscibile ed ampiamente pubblicizzata sui canali ufficiali”.

Purtroppo i falsi volontari continuano ad operare indisturbati, non solo in Brianza, danneggiando le associazioni serie. L’invito è a prestare massima attenzione. “Diffidate da chi si spaccia per Croce Bianca e non indossa una divisa, non ha al seguito il tesserino di riconoscimento e il materiale ufficiale dell’associazione. Prestate massima attenzione”, ribadiscono dall'associazione.