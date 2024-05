Il (falso) dipendente comunale che cerca di entrare nelle case dei monzesi

Truffatori ancora in azione, questa volta spacciandosi per (falsi) impiegati del Comune. L’allerta arriva dai social e dal gruppo Controllo di Vicinato di Monza che ha raccolto la segnalazione. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi nel quartiere di Cederna dove un uomo, che si è presentato come impiegato del municipio, si è recato a casa di una donna.

L’uomo, secondo quanto ha raccontato la donna sul gruppo Facebook "Monza Segnalazioni", le avrebbe detto che era stato incaricato dal Comune e che doveva eseguire un’indagine sui pensionati. L’uomo le ha rivolto alcune domande personali e ha tentato di entrare in casa. Ma la donna, avendo intuito che c’era qualcosa che non andava, non l’ha fatto accomodare. Ha chiuso l’uomo fuori dalla porta e ha subito contattato il Comune di Monza accertandosi dell’accaduto.

Naturalmente non si trattava di un dipendente comunale. Dal Comune hanno riferito alla donna, non solo che l’amministrazione non aveva commissionato un’indagine, ma in caso di attività di questo tipo gli addetti sono tutti muniti di tesserino di riconoscimento e di una lettera di accompagnamento sottoscritta e protocollata dagli uffici comunali.