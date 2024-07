Monza, la inganna e le porta via 16mila euro: le servivano per il funerale del marito

La tecnica del finto avvocato continua a fruttare denaro ai truffatori. Il modus operandi è sempre lo stesso, così come l'età delle vittime. Questa volta a rimanere incastrate nella rete di un malvivente sono state due signore di 77 e 79 anni, rispettivamente di Monza e Como. "Suo figlio è rimasto coinvolto in un grave incidente. Sono il suo avvocato, c'è da pagare la parcella". Si presentava così un uomo di 44 anni, pregiudicato napoletano, denunciato dagli agenti di polizia di Milano.

Con questa tecnica l'uomo era riuscito a ottenere da una delle vittime del raggiro, la 77enne di Monza, ben 16mila euro, che aveva messo da parte per il funerale del marito morto in quei giorni. Così come riportano i colleghi di MilanoToday. Alla seconda anziana aveva portato via una collanina d'oro: era quello che poteva permettersi per poter risarcire il finto avvocato per i servizi legali fasulli prestati al figlio. A incastrarlo sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, i riconoscimenti fotografici, l'analisi del cellulare del 44enne e, soprattutto, la poca scaltrezza durante un controllo. Tutto è scattato in quel frangente.

Il truffatore è stato bloccato alla fermata della metro Centrale il 20 giugno, poche settimane dopo i colpi. La Polmetro ha perquisito il 44enne che aveva con sé la refurtiva. Alla domanda degli agenti sul perché avesse una somma di denaro così ingente il malvivente ha fornito versioni fantasiose. Dagli accertamenti si è scoperto che l'uomo si era spostato tra le province di Milano, Monza, Como e Lodi. Le immagini delle telecamere hanno confermato tutto. La Procura di Milano ha disposto il dissequestro dei beni sottratti alle anziane restituendoglieli. Il truffatore è stato denunciato.