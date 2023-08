Messaggi audio e documenti girati tramite app di messaggistica che riportano il logo di Gelsia ma che con l’azienda che si occupa della vendita di gas naturale ed energia elettrica in Brianza non hanno nulla a che vedere. E la stessa società ha deciso di informare i propri clienti emetterli in guardia contro le possibili truffe e raggiri.

“Negli ultimi giorni, sono pervenute segnalazioni di messaggi audio ricevuti dalla clientela, da numeri telefonici non riconducibili a Gelsia e comunque da numeri non iscritti al ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione), da parte di operatori che si qualificano illecitamente come addetti di Gelsia e che, per mezzo di messaggistica istantanea (ad es. via whatsapp), inviano in formato pdf delle comunicazioni dal contenuto non veritiero, riportanti illecitamente il logo e il marchio di Gelsia” si legge in una nota.

“Tali illecite comunicazioni, solo apparentemente riconducibili a Gelsia, hanno il solo fine di indurre fraudolentemente a far credere alla clientela che Gelsia, in qualità di fornitore attuale, non possa continuare ad eseguire la fornitura e che quest’ultima dovrà proseguire con altri fornitori. A tutela della propria clientela, si ribadisce che tali comunicazioni e tali messaggi audio, nonché i relativi contenuti non veritieri, non sono in alcun modo riconducibili a Gelsia che, invece, opera sul mercato in modo del tutto trasparente e corretto ed è da sempre impegnata a contrastare condotte e pratiche commerciali scorrette”.

L’azienda ha invitato i clienti a fare esclusivo affidamento ai canali ufficiali della società per essere sempre aggiornata sui servizi erogati e sulle attività svolte da Gelsia, onde evitare rischi di frode o di uso improprio dei dati personali e finanziari.