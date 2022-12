L'automobilista che simula incidenti e chiede risarcimenti in contanti

I truffatori sono in agguato. E dopo quelli specializzati nella truffa dello specchietto a Monza sono arrivati anche quelli specializzati nella truffa del falso incidente. A segnalarlo - e a mettere in guardia gli automobilisti - è il Gruppo controllo di vicinato di Monza dopo l'ennesimo tentativo di spillare soldi a un automobilista.

L'episodio è avvenuto mercoledì 30 novembre a Monza intorno alle 18.30, in via Lario, alla rotonda nei pressi del centro commerciale. Come riferisce il Gruppo, da anni attivo in città, i truffatori agirebbero in coppia a bordo di una Volvo SW di colore blu scuro. La prassi è sempre la stessa: individuare la vittima (meglio se da solo in auto), colpire l'auto con un bastone così da creare una botta e quindi invitare l'automobilista a fermarsi adducendo a lui la colpa dell'ammaccatura.

"Sono abilissimi - spiegano dal Gruppo controllo di vicinato di Monza -. Appaiono molto esperti anche a livello burocratico e poi vanno dritto al sodo: chiedono un pagamento in contanti che oscilla tra i 250 e i 400 euro". L'invito, come al solito, è di chiamare subito il 112 e, naturalmente, di non cedere alle richieste di pagamento.