In Brianza è arrivata la truffa della pila (lanciata contro le auto)

In Brianza i truffatori si evolvono e dopo la truffa dello specchietto arriva quella della pila. Una pila che viene lanciata contro la portiera della vittima e poi i truffatori che si avvicinano mostrando il danno subito.

Il fatto è avvenuto una decina di giorni a Monza, nel quartiere di San Giuseppe. Vittima un automobilista che quella mattina stava transitando nella zona dei giardinetti di via Cappuccini. "Ad un certo punto ho sentito in botto - racconta l'uomo a MonzaToday -. Si è avvicinata un'auto:a bordo un uomo e una donna con accento straniero e un bambino. Mi hanno intimato di fermarmi, mostrandomi il danno. Secondo loro io li avrei urtati". L'automobilista non si è perso d'animo. Ha preso il telefonino e ha chiamato i carabinieri. "Ho visto che avevano lanciato una pila - conclude -. Avevo intuito che si trattava di una truffa. I carabinieri mi hanno detto di recarmi in caserma per la denuncia del fatto".