L'uomo sull'auto bianca che tenta (ancora) la truffa dello specchietto

Poteva essere la vittima perfetta. Ma la donna ha avuto la tempestività di accorgersi che si trattava di una truffa. A quel punto lo ha invitato a seguirla dal suo meccanico di fiducia che era proprio a poche centinaia di metri, ma il presunto truffatore è risalito in auto, ha ingranato la marcia ed è scappato via.

Il fatto è accaduto nella mattinata di lunedì 15 maggio a Monza, nella zona di Cederna. L'uomo, a bordo di un'auto bianca, ha iniziato a lampeggiare verso la monzese che, proprio pochi secondi prima, aveva sentito un piccolo botto sul suo specchietto. La donna ha proseguito fino in via Foscolo così da trovare parcheggio, ma soprattutto chiedere caso mai aiuto ai negozianti.

"Quando mi sono accostata l'uomo è sceso e si avvicinato alla mia auto - ha raccontato la donna a MonzaToday -. Era italiano, aveva un accento siciliano e in auto con lui c'erano una donna e un bambino. Mi ha detto che gli avevo rotto lo specchietto. Il mio, però, non aveva subito danni. Mi sono avvicinata e ho visto che il suo aveva degli strani segni, sembrava quasi che fosse coperto da un finto vetro scheggiato". Il presunto truffatore ha invitato la donna a dargli i soldi dello specchietto spiegandole che aveva avuto un incidente simile già una settimana prima e che aveva dovuto sborsare 170 euro. La donna, sentito puzza di bruciato, lo ha invitato a seguirla. "Gli ho detto che 170 euro erano troppi per uno specchietto - ha concluso -. Se proprio voleva aggiustarlo lo avrei accompagnato dal mio meccanico di fiducia che era a pochi centinaia di metri. A quel punto è risalito in auto, ma invece di seguirmi si è diretto verso via Cederna".