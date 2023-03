Si spacciano per impiegati della banca ma l'anziana non ci casca: truffa sventata

"Buongiorno signora, siamo gli impiegati della banca. Avremmo bisogno di alcuni dati relativi al suo conto corrente". Questa la telefonata che un'anziana donna di Villasanta ha ricevuto ieri, mercoledì 1 marzo.

Dall'altra parte della cornetta un presunto dipendente dell’agenzia della sua storica banca di Villasanta che con toni educati e gentili ha cercato di abbindolare l'anziana signora. La donna ha ascoltato le richieste ma, dubbiosa, non ha fornito i dati richiesti e ha interrotto la conversazione. A quel punto, però, agitata dalla telefonata e dalle richieste ha subito contattato il figlio che dopo averla tranquillizzata ha telefonato al direttore della banca. "Mi ha spiegato che nessun dipendente aveva telefonato a mia madre - ha spiegato il villasantese a MonzaToday -. Né tantomeno vengono fatte telefonate per la richiesta di informazioni. Si trattava di una truffa e fortunatamente mia mamma non ci è cascata".

L'invito è sempre quello di diffidare dalla richiesta di fornire dati sensibili e di allertare subito le forze dell'ordine.