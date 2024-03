La casa messa in vendita a Monza era una truffa: "Ho perso 25mila euro"

Ha visto quella casa insieme alla sua compagna - che adesso, dopo due anni, è diventata sua moglie - e gli è piaciuta subito. Moderna, luminosa e a un prezzo accessibile, in una zona del capoluogo brianzolo a due passi dal parco di Monza e dal centro storico. Ma quello che sembrava essere l'inizio di un nuovo progetto di vita in realtà si è rivelato un incubo terribile che ha presto assunto i contorni di una truffa.

"Ho perso più di ventimila euro" racconta M.D.V., 32 anni, monzese, vittima di un raggiro avvenuto ormai due anni fa per cui ha sporto denuncia all'epoca ai carabinieri di Monza e che nel frattempo si è rivolto a un avvocato che, dal punto di vista civilistico, ha ottenuto un decreto di ingiunzione. Un pezzo di carta del Tribunale con cui però il 32enne non può farci nulla perchè nessuno gli ha ancora ridato indietro i suoi soldi. Ma questa vicenda, anche se datata, è ancora attuale perchè, secondo quanto riferito dalla vittima a MonzaToday e verificato attraverso documentazione, quell'immobile sarebbe lo stesso che recentemente si è scoperto essere al centro di un presunto altro raggiro per un affitto fantasma. Un trilocale, nella stessa via, per cui dopo la caparra gli inquilini non si vedevano consegnare le chiavi, con registrazioni di pratiche all'Agenzia delle Entrate che poi si sono rivelate essere false. Più casi, lo stesso copione e la medesima amarezza: tante le vittime, almeno una ventina stando alle persone che da qualche tempo si sono riunite, creando un gruppo Whatsapp perchè accumunati dalla stessa truffa. E presunta truffatrice. Una vicenda che MonzaToday aveva raccontato attraverso la testimonianza di una coppia vittima della truffa dell'affitto e di cui poi si era occupato anche il programma televisivo Striscia la Notizia con un servizio.

"Ho perso 25mila euro"

"Era la mia prima esperienza nel campo immobiliare, cercavo la mia prima casa. Sono andato a visionare quel trilocale in via Cantore con la mia compagna, abbiamo fissato due appuntamenti. All'epoca la casa era in vendita: il prezzo di acquisto era di 240mila euro" racconta a MonzaToday M.D.V.

I contatti il 32enne li ha sempre avuti con una donna che si è presentata come agente di una società associata a un marchio immobiliare di un certo rilievo nel panorama immobiliare. Una professionista che sembrava sapere il fatto suo, di cui M.D.V. si è fidato. Ha fatto una proposta - 215mila euro per la casa dei suoi sogni - e lasciato un assegno circolare di poco più di due mila euro e poi un altro acconto da 10mila euro a titolo confirmatorio a cui si sono aggiunti 500 euro per i costi di registrazione del preliminare che ovviamente non era stato trascritto all'Agenzia delle Entrate e quindi l'importo, come gli altri, era finito nelle tasche della presunta mediatrice che si era fatta pagare anche 8.184 euro per la gestione della pratica. Un totale di circa 25mila euro che il 32enne ha perso.

Una sola casa (fantasma) da vendere e affittare

"Mi scriveva da una mail con un dominio verificato, mi ha ricevuto in uno studio a Brugherio e abbiamo fatto parte della contrattazione per il prezzo tramite Whatsapp". Tutti messagi che M.D.V. conserva ancora e che, oggi, solo a rileggerli fanno riaffiorare una grande amarezza. Tanto più dopo aver scoperto che l'agente immobiliare che si era presentata con un nome fittizio gli avrebbe poi chiesto di intestare assegni e transazioni a un'altra donna con lo stesso nome con cui si sarebbe presentata poi alle vittime successive della presunta truffa dell'affitto. E altro non era che sempre lei. Due nomi, una sola donna e un solo obiettivo: intascare i soldi di una casa che non avrebbe mai venduto. E negli altri casi non avrebbe mai messo in affitto.

E oltre ad aver perso il denaro, M.D.V. ha speso altri soldi per procedere per vie legali, denunciare la truffa e farsi assistere da un avvocato che ha dovuto pagare.I primi dubbi sull'operazione li ha avuti solamente quando si è recato in banca e ha avviato la pratica per la richiesta di mutuo. "Il perito della banca ha tentato di effettuare l'uscita per la valutazione dell'immobile più volte ma non c'è stato verso: la signora non si faceva mai trovare e rimandava con scuse inverosimili" racconta. "Presi contatti con il marchio per cui risultava associata l'agenzia della signora e mi dissero che c'era in corso un contenzioso legale". Poi ha denunciato, era il 15 marzo 2022. "Ho capito che c'era qualcosa che non andava perchè dopo quanto mi era accaduto ho visto che l'annuncio relativo alla casa era ancora presente e ho capito che forse non ero l'unica vittima. Addirittura le foto di quella stessa casa le ho rintracciate su internet anche su un sito di prenotazioni per una casa vacanze in Calabria, a Briatico con il nome di Casa Smeralda. Capisco bene come possano sentirsi le altre vittime".

"Provo una grande amarezza, sono deluso, amareggiato. Sono consapevole che probabilmente non riavrò indietro i miei soldi e quel denaro non era solo mio ma anche dei miei genitori che all'epoca - avevo 30 anni - mi avevano aiutato per questo primo investimento immobiliare. Speravo che la giustizia facesse il suo corso e che la mia denuncia servisse a mettere un punto a questa storia. Invece io ho subito il danno ma la signora evidentemente ha continuato a truffare le persone".

"Io ho fiducia da sempre, fin dall'inizio di questa storia ma la giustizia è troppo lenta". Un incontro che al 32enne monzese ha segnato la vita e portato via i risparmi, condizionandone anche le scelte successive. Perchè un'altra casa, subito dopo essere stato derubato, non poteva comprarla perchè non aveva più il capitale. "Stiamo ancora cercando casa e adesso, rispetto a due anni fa è ancora più difficile perchè è cambiato il mercato immobiliare, i tassi dei mutui si sono alzati e anche i prezzi. Oltre al danno economico, sono vittima anche di un danno morale. Nonostante tutto con la mia compagna abbiamo sempre provato a farci forza e anzichè partire dall'acquisto della casa, abbiamo investito su di noi e il nostro rapporto e ci siamo sposati. E ora continuiamo con i nostri progetti".