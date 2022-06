"C'è appena stata una rapina in zona", la truffa del finto poliziotto colpisce in Brianza

"Signora c'è appena stata una rapina proprio qui vicino, devo controllare che non manchino gioielli". Suonava più o meno così la frase che un uomo giovedì ha pronunciato fuori dalla porta di casa di una anziana donna di 87 anni a Vimercate. Lo sconosciuto, secondo quanto ha riferito la signora, si è presentato come un poliziotto e ha spiegato che c'erano stati alcuni furti in zona, in via Bice Cremagnani. Dopo aver spaventato la donna con il racconto, le ha chiesto di controllare che tra i suoi preziosi non mancasse nulla.

E quando la signora, vedova, ha mostrato all'uomo il luogo dove erano custoditi, i gioielli - e i ricordi di una vita - sono spariti. Insieme allo sconosciuto che, sicuramente, non era un poliziotto. In seguito all'accaduto la vittima ha contatto i carabinieri che ora indagano sull'accaduto. La notizia è presto circolata anche tra i cittadini e qualcuno ha messo in guardia anche sui social i concittadini, invitandoli a prestare attenzione e a mettere in guardia i propri cari.

Truffe e furti ai danni di anziani

Oltre alle truffe e i tentativi di raggiro, purtoppo all'ordine del giorno, sono stati diversi gli episodi che hanno avuto come vittime anziane donne in Brianza nelle ultime settimane, alcuni conclusasi fortunatamente anche con arresti. A Brugherio la settimana scorsa una coppia è stata arrestata dopo essere stata sorpresa a prelevare mille euro al bancomat rubato a un'anziana donna poco prima al supermercato. Anche a Cesano Maderno i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 23 anni che fuori da un supermercato della città aveva preso di mira le signora, tentando due scippi in pochi minuti.

Consigli contro le truffe

"Il truffatore per farsi aprire la porta ed introdursi nelle vostre case può presentarsi in diversi modi. Spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente gentile. Dice di essere un funzionario delle Poste, di un ente di beneficenza, dell'INPS, o un addetto delle società di erogazione di servizi come luce, acqua, gas, etc. e talvolta un appartenente alle forze dell'ordine. ... "non sempre l'abito fa il monaco". Ricordatevi che di solito il controllo domiciliare delle utenze domestiche viene preannunciato con un avviso (apposto al portone di un palazzo o comunicato al portiere) che indica il motivo, il giorno e l'ora della visita del tecnico" si legge nel vademecum contro le truffe diffuso dal comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

Ecco alcuni consigli: