Dalle scommesse alle auto fantasma, fermato a Monza il "mago" della truffa

Dalle truffe nelle sale scommesse, dove incassava tagliandi vincenti più volte, fotocopiandoli, fino alle somme di denaro che si faceva inviare per auto "fantasma", inesistenti, ma che alcuni ignari clienti credevano di aver acquistato. Un "mago" della truffa che dal 2016 a oggi aveva messo a segno una serie di raggiri un po' in tutta Italia, tra la Lombardia, il Piemonte, l'Emila Romagna, la Liguria, il Veneto e il Friuli.

E nella giornata di giovedì 11 maggio, è stato sorpreso a Monza dai poliziotti durante un controllo. Ed è scattata l'espulsione con il provvedimento di accompagnamento al Centro per i Rimpatri di Bari in quanto la posizione dell'uomo, classe 1994, era irregolare.

Il primo soggiorno in Italia del 31enne risale al 2004 quando ha raggiunto la madre che soggiornava già nel paese. Nel 2019 poi il permesso di soggiorno gli è stato revocato dal questore di Bergamo per "pericolosità sociale a causa delle numerosissime truffe commesse", spiegano dalla questura di Monza.

A partire dal 2016 infatti avrebbe avviato con dei connazionali, un’intensa attività truffaldina che si concretizzava per lo più all’interno di sale giochi o tramite siti di vendita on line. Il 31enne tunisino, insieme ai complici, fotocopiava i ticket e monetizzava le vincite più volte presso Video Lottery Terminals.

Ma si era attivato anche nel campo delle truffe relative alle vendite di autovetture usate su un noto sito di vendite on line: contattato da acquirenti interessati, chiedeva un primo versamento in denaro sulla carta PostePay a titolo di anticipo. Ricevuta la prima somma di denaro, chiedeva il versamento del costo del passaggio di proprietà del veicolo, impegnandosi a consegnarlo di persona all’acquirente ma poi spariva nel nulla. Alcuni dei raggiri sarebbero stati commessi anche con la complicità di una donna che si fingeva la moglie e ingannava l’acquirente comunicando loro, in lacrime, di aver bisogno di soldi a causa di una grave malattia di un congiunto e chiedendo per tale motivo una caparra più sostanziosa. Le truffe sono state commesse in 19 province italiane di Piemonte, Lombardia, Emila Romagna, Liguria, Veneto e Friuli.

A marzo il 31enne veniva sottoposto a decreto di espulsione del Prefetto di Bergamo e alla conseguente misura alternativa della consegna del passaporto, ma non ottemperava all’obbligo di firma imposto. E giovedì è stato sorpreso a Monza dai poliziotti. Ed è scattata l'espulsione.