Truffatori in azione al bancomat in Brianza: l'allerta dei carabinieri

Un copione che si ripete e che purtroppo, in molti casi è andata a segno. Truffatori in azione in Brianza, con raggiri al bancomat. L'avviso a stare in allerta arriva dai carabinieri che dopo aver raccolto diverse segnalazioni da parte di cittadini vittime degli episodi hanno diffuso una nota per mettere in guardia i cittadini e invitare a prestare attenzione.

"Da alcuni giorni i carabinieri della compagnia di Seregno stanno ricevendo segnalazioni da parte di cittadini, soprattutto anziani, che hanno riferito di tentativi di truffa agli sportelli bancomat da parte di un uomo e una donna che, dopo aver fatto avvicinare le vittime agli atm e atteso l’avvio delle operazioni di prelievo, le hanno distratte con una scusa e hanno cercato, talvolta con successo, di sottrarre il denaro contante o la carta bancomat in uscita dal distributore" spiegano dal comando provinciale dei militari dell'Arma.

Per distrarre la vittima usano una scusa banale ma in grado di attirare attenzione: lasciano cadere a terra una banconota di piccolo taglio per attirare attenzione dicendo al malcapitato che aveva perso dei soldi a terra mentre il complice in una mossa si impossessa della carta o dei contati che escono dallo sportello per poi allontanarsi velocemente.

Quando le vittime poi si accorgono di essere state derubate, i truffatori sono ormai lontani. "Si raccomanda sempre di diffidare della presenza di altre persone nelle vicinanze degli sportelli bancomat, soprattutto di chi ci avvicina mentre stiamo compiendo un’operazione. In caso sospetto, procedere subito a interrompere il prelievo in corso premendo l’apposito tasto “annulla operazione” e chiamare il “112”, una pattuglia dell’Arma arriverà immediatamente sul posto" conclude la nota dei carabinieri.