"Suo figlio ha fatto un incidente, servono soldi", il comune mette in guardia dalla truffa

"Abbiamo ricevuto segnalazioni di telefonate con finalità illecite di richieste di denaro per falsi incidenti di parenti stretti. Si raccomanda la massima prudenza". A mettere in guardi i cittadini è il comune di Camparada che dopo alcune segnalazioni relative a tentivi di raggiro effettuati telefonicamente ai danni di persone anziane e pensionati del piccolo comune brianzolo ha scelto di pubblicare una comunicazione per mettere in guardia i cittadini.

Gli episodi risalgono ai giorni scorsi quando diversi residenti si sarebbero visti contattare da sconosciuti con la tecnica - purtroppo sempre attuale - del raggiro del finto incidente. Qualcuno informa la vittima di un avvenuto (falso) incidente in cui sarebbe rimasto coinvolto un parente prossimo della persona, chiedendo dei soldi a titolo di cauzione per evitare l'arresto. E facendo leva proprio sulla paura e sul coinvolgimento qualche raggiro va anche a segno. Così fortunatamente non è stato a Camparada.

E dei tentativi di truffa sono stati messi al corrente anche gli uffici comunali che hanno così diramato una comunicazione ai cittadini per metterli in guardia e prestare attenzione.

Di seguito alcuni consigli del comando generale dei carabinieri per prevenire le truffe.

"Il truffatore per farsi aprire la porta ed introdursi nelle vostre case può presentarsi in diversi modi. Spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente gentile. Dice di essere un funzionario delle Poste, di un ente di beneficenza, dell'INPS, o un addetto delle società di erogazione di servizi come luce, acqua, gas, etc. e talvolta un appartenente alle forze dell'ordine. ... "non sempre l'abito fa il monaco". Ricordatevi che di solito il controllo domiciliare delle utenze domestiche viene preannunciato con un avviso (apposto al portone di un palazzo o comunicato al portiere) che indica il motivo, il giorno e l'ora della visita del tecnico" si legge nel vademecum contro le truffe.

Alcuni consigli