Tecnici dell'acqua e finti buoni spesa, segnalate truffe a Besana Brianza

Non solo finti tecnici dell'acqua ma anche falsi tecnici comunali e fasulli incaricati impegnati a farsi aprire le porte delle abitazioni con la scusa di consegnare buoni spesa inestistenti. Con l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria in Lombardia e anche a Monza e Brianza, sono stati segnalati alcuni episodi relativi a tentativi di raggiro da parte di malintenzionati che hanno rispolverato vecchie "tecniche" utilizzate anche durante i mesi del lockdown per riuscire a ingannare i cittadini e guadagnare l'accesso alle abitazioni.

A segnalarlo con un avviso pubblicato anche sulle pagine social è stato il comune di Besana Brianza dove negli ultimi giorni si sarebbero verificati i tentativi di incursione nelle abitazioni. "Ricordiamo che il comune non manda i tecnici comunali a casa dei cittadini e segnaliamo che alcuni truffatori si spacciano per tecnici incaricati di controllare la qualità dell'acqua. Nelle ultime ore ci sono stati segnalati anche casi di malintenzionati che cercano di entrare in casa con la scusa del Buono Spesa: il Comune non ha in corso attività di questo tipo" è la comunicazione rivolta ai cittadini a firma del sindaco Emanuele Pozzoli e del comandante della stazione locale dei carabinieri.

L'invito resta quello di non aprire agli sconosciuti e indicare ai propri parenti e cari - soprattutto se anziani - di non far entrare in casa persone che tentano con una scusa di accedere alle abitazioni ma contattare il 112 o la polizia locale.