Due truffe culminate con un furto, con oltre mille e cinquecento euro in contanti portati via più i gioielli. Anelli, collane, orologi: i ricordi di una vita. Finiti in pochi istanti nelle mani due truffatori che si sono presentati martedì alla porta di due anziani come un finto addetto di una società idrica del territorio e un falso carabiniere. Quest'ultimo con il capello con la Fiamme in testa e un cartellino fasullo sull'abito, con la scritta "Carabinieri".

Gli episodi, entrambi ai danni di due pensionati e tutti e due messi a segno con la stessa tecnica - e forse con gli stessi protagonisti per la messa in scena - sono avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro, nella giornata di martedì. Due truffe - purtroppo portate a termine - su cui ora indagano i carabinieri della compagnia di Vimercate agli ordini del capitano Giuseppe Della Queva.

La coppia - entrambi uomini - è entrata in azione prima a Carnate, in via Risorgimento. I due hanno suonato alla porta dell'abitazione di un pensionato di 80 anni che in quel momento era solo in casa. Ben vestiti, distinti, apparentemente affidabili, hanno subito messo in scena il loro copione. Si sono presentati all'uomo e gli hanno detto di essere stati incaricati di effettuare una verifica per una possibile contaminazione presente nella rete idrica di casa. E per mettere al sicuro denaro e gioielli presenti in casa avrebbe dovuto seguire alcune indicazioni. E così hanno fatto riporre al pensionato soldi (mille euro circa) in un sacchetto insieme ad alcuni gioielli del valore di qualche migliaia di euro. Un bottino che è sparito in pochi istanti. Insieme ai due "attori" della truffa che approfittando di un attimo di distrazione del malcapitato si sono dileguati. L'episodio è stato subito denunciato alla stazione dei carabinieri di Bernareggio ma non si tratta dell'unico raggiro avvenuto nella giornata.

I malintenzionati - forse gli stessi a giudicare dalla descrizione dei soggetti fatta dalle vittime e dal modus operandi - sono entrati in azione anche a Vimercate, in via Tagliamento. Poco tempo dopo, lo stesso copione. E purtroppo il medesimo epilogo, con un anziano derubato di cinquecento euro e dei gioielli e degli orologi che aveva in casa. Anche in questo caso il furto e la truffa sono stati denunciati e le indagini sono in corso da parte dei militari dell'Arma.

Quelli veri.

Come difendersi dalle truffe: i consigli dell'Arma

Nel caso siate stati vittima di un tentativo di truffa o di raggiro, l'invito è sempre quello di sporgere denuncia per consentire il monitoraggio del fenomeno e l'avvio di eventuali indagini. I carabinieri e le forze dell'ordine da sempre raccomandano massima prudenza di fronte alla presenza di sconosciuti alla porta, specialmente se si è soli in casa. Meglio ricorrere all'assistenza di un familiare, se possibile, e comunque non esitare a comporre il 112 in caso di dubbio. Anche le società che erogano servizi e gli operatori presenti sul libero mercato, che si avvalgono della collaborazione di agenti "porta a porta", confermano che il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento e in nessun caso è autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio. È tuttavia necessario adottare sempre alcune precauzioni, indispensabili per non cadere in questi raggiri: non fidarsi delle apparenze, evitando di aprire agli sconosciuti ed allertando il 112 in ogni caso sospetto.

L'Arma dei carabinieri è da sempre impegnata sul territorio con campagne di prevenzione e sul web in attività di sensibilizzazione della cittadinanza contro le truffe. Qui è possibile trovare tutti i consigli per prevenire ed evitare truffe e raggiri e su come riconoscere possibili malintenzionati. Eccone alcuni:

- non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Diffidate degli estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel momento siete soli in casa;

- non mandate i bambini ad aprire la porta;

- comunque, prima di aprire la porta, controllate dallo spioncino e, se avete di fronte una persona che non avete mai visto, aprite con la catenella attaccata;

- in caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa, chiedete che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zerbino di casa. In assenza del portiere, se dovete firmare la ricevuta aprite con la catenella attaccata;

- prima di farlo entrare, accertatevi della sua identità ed eventualmente fatevi mostrare il tesserino di riconoscimento;

- nel caso in cui abbiate ancora dei sospetti o c'è qualche particolare che non vi convince, telefonate all'ufficio di zona dell'Ente e verificate la veridicità dei controlli da effettuare. Attenzione a non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati perché dall'altra parte potrebbe esserci un complice;

- tenete a disposizione, accanto al telefono, un'agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, Acea, etc.) così da averli a portata di mano in caso di necessità;

- non date soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti pubblici o privati di vario tipo. Utilizzando i bollettini postali avrete un sicuro riscontro del pagamento effettuato;

- mostrate cautela nell'acquisto di merce venduta porta a porta;

- inavvertitamente avete aperto la porta ad uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo, vi sentite a disagio, non perdete la calma. Inviatelo ad uscire dirigendovi con decisione verso la porta. Aprite la porta e, se è necessario, ripetete l'invito ad alta voce. Cercate comunque di essere decisi nelle vostre azioni.

In generale, per tutelarvi dalle truffe:

- diffidate sempre dagli acquisti molto convenienti e dai guadagni facili: spesso si tratta di truffe o di merce rubata;

- partecipate a lotterie non autorizzate e non acquistate prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi d'arte o d'antiquariato se non siete certi della loro provenienza;

- non accettate in pagamento assegni bancari da persone sconosciute;

- non firmate nulla che non vi sia chiaro e chiedete sempre consiglio a persone di fiducia più esperte di voi.