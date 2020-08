Cesano, "Tuo figlio ha avuto un incidente": pioggia di telefonate-truffa agli anziani

Un brutto incidente con un parente, un figlio o un nipote, coinvolto e ipotetici - e finti - guai con la giustizia. A meno che non si riuscissero a trovare dei soldi, tanti, migliaia di euro, per pagare una millantata "cauzione" o un legale. Questo più o meno il copione che, con dettagli differenti, martedì ignoti malintenzionati hanno recitato al telefono durante alcune conversazioni avute con pensionati brianzoli. Sette le segnalazioni che nell'arco di una sola giornata, grazie alla collaborazione dei cittadini, sono state inoltrate ai carabinieri della compagnia di Desio che ora hanno avviato gli accertamenti.

I tentativi di truffa - fortunatamente non andati a buon fine - hanno interessato solo il comune brianzolo e non risultano segnalazioni di episodi analoghi nelle cittadine confinanti. Forse approfittando delle giornate estive e del periodo di vacanze, con molti pensionati che magari si ritrovano soli con figli e nipoti via per qualche giorno di ferie, i tuffatori hanno pensato di entrare in azione. Fortunatamente nessuno però è caduto nella trappola. Grazie alla prontezza di riflessi o ai dubbi che si sono insinuati dopo le numerose campagne di sensibilizzazione avviate sul territorio dall'Arma dei carabinieri, le vittime non hanno creduto alle parole degli interlocutori, tutelandosi. L'invito è sempre lo stesso: prestare attenzione a eventuali malintenzionati, non fornire alcuna informazione personale a sconosciuti e, nel caso di dubbio, contattare le forze dell'ordine.